"Пугачеву по гриве видно": Игорь Николаев показал фото с Примадонной 35-летней давности

Игорь Николаев показал снимок с Аллой Пугачевой, которому более 30 лет / Фото: viva.ua

Российский певец и композитор Игорь Николаев опубликовал архивную фотографию, на которой запечатлен с рядом исполнителей, в частности, с Аллой Пугачевой.

Снимок был сделан в первое воскресенье весны 35 лет назад перед сольным концертом Примадонны, поделился Николаев в Instagram.

Композитор признался, что на фото себя с трудом узнал.

"Идем пешком с ул. Горького, 37 через Красную площадь в ГЦКЗ (Государственный центральный концертный зал — Ред.) Россия… Концерт, помню, отыграли весело!)... а кого узнали вы?)", — поинтересовался он.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "…Пугачеву по гриве сразу видно…", — поделилась мнением alynchik72. "…По центру Пугачева и Кристина (дочь певицы Кристина Орбакайте — Ред.), между ними Моисеев (Борис Моисеев — Ред.), блондинка за Кристиной, — это Маша Распутина...", — написала ingakostova1. "Очень душевное фото", — полагает alenavp.

Игорь Николаев показал снимок с Аллой Пугачевой, которому более 30 лет / instagram.com/igor_nikolaev_music

Ранее Алла Пугачева поделилась, что выросла на руках уже покойной бабушки Александры Одеговой. Певица писала, что бабушка является "ангелом ее жизни" и показала архивную фотографию родного человека.