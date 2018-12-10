Алла Пугачева показала "ангела своей жизни", опубликовано фото

Алла Пугачева поделилась снимком, на котором запечатлены ее бабушка и дедушка / instagram.com/alla_orfey

Известная российская певица — 69-летняя Алла Пугачева — поделилась, что "ангелом ее жизни" является бабушка Александра Одегова и показала ее архивную фотографию.

Пугачева выросла на бабушкиных руках, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

На снимке, опубликованном артисткой, запечатлены ее бабушка, а также дедушка Архип Одегов. Фото за день собрало более 119 тысяч лайков.

"…Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова (в девичестве — Бухарина) и дед... Деда не помню, рано умер, а бабушка — это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее приглядом. Спасибо ей. Царство небесное вам", — подписала фото певица.

Алла Пугачева поделилась снимком, на котором запечатлены ее бабушка и дедушка / instagram.com/alla_orfey

Напомним, Алла Пугачева 23 декабря 2011 года вышла замуж за юмориста и телеведущего Максима Галкина, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от супруга певицы беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.