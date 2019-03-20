Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха

Анастасия Волочкова сказала, что потеряла ребенка от Сулеймана Керимова / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась, что после стресса упала в обморок и потеряла ребенка от российского олигарха Сулеймана Керимова.

Артистка утверждает, что рассказала о выкидыше в интервью телеведущей Ксении Собчак, но это осталось за кадром, пишет Комсомольская правда.

По словам Волочковой, во время совместной жизни с Керимовым она "ни на одного мужчину не смотрела", у и него "не было повода ревновать".

"…Но он ревновал. Последней каплей был ребенок... Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена", — отметила балерина.

Волочкова добавила, что олигарх по своей вере мог иметь много жен, а она "хотела быть единственной".

Читайте также"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак "Когда я забеременела, он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но если ты родишь ребенка и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте (город в Дагестане — Ред.)", — поделилась артистка.

"Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш. И я сама завершила этот роман", — заявила балерина.

Напомним, Анастасия Волочкова в начале 2000-х два с половиной года встречалась с Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003-м. Позже — 23 сентября 2005-го — балерина родила дочь от бизнесмена Игоря Вдовина и назвала ее Ариадна.