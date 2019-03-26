"Лазарев красоту подарил?": снимок Ани Лорак "порвал" Сеть

Ани Лорак поделилась фотографией с букетом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) поделилась фотографией, на которой запечатлена с большим букетом.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 4 часа он собрал более 100 тысяч лайков.

Исполнительница позировала с букетом красных роз в черной длинной кожаной юбке, в черной кожаной куртке и в сапогах на высоком каблуке.

"…Жизнь прекрасна…", — подписала фото Ани Лорак.

Снимок певицы по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Вауууууу, Каролиша…, кто такую красоту подарил? Сережа Лазарев (российский певец — Ред.)?" — поинтересовалась lazlorak.soul. "Великолепная", — считает anj_kuzisch. "Ты идеальна…", — поделилась мнением aminet_tlekhuray.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.