"Какая молоденькая": известная украинская певица покорила сеть фото в бикини

Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин отправилась с семьей отдыхать в Шармэ-эль-Шейх, Египет.

Певица на своей странице в Instagram показала фото, которое вызвало бурю эмоций у поклонников. Артистка похвасталась фигурой в полосатом черно-белом бикини, дополнив пляжный образ шляпой и солнцезащитными очками.

"Наконец-то могу отдохнуть!", - написала Федишин.

Кто-то из поклонников признался, что еще не видел певицу в таком виде, и восхитился ее внешним видом.

"Какая молоденькая", "Я еще такой Федишин не видел", "Сексуально очень", "Ирина, хорошего отдыха. Вы великолепны", - написали юзеры.

Ирина Федишин показала стройные формы в бикини / instagram.com/irynafedyshyn

Ранее Ирина Федишин спела на передовой.