"Какая молоденькая": известная украинская певица покорила сеть фото в бикини

Артистка отправилась отдыхать в теплые края.
Украинская певица Ирина Федишин отправилась с семьей отдыхать в Шармэ-эль-Шейх, Египет.
Певица на своей странице в Instagram показала фото, которое вызвало бурю эмоций у поклонников. Артистка похвасталась фигурой в полосатом черно-белом бикини, дополнив пляжный образ шляпой и солнцезащитными очками.
"Наконец-то могу отдохнуть!", - написала Федишин.
Кто-то из поклонников признался, что еще не видел певицу в таком виде, и восхитился ее внешним видом.
"Какая молоденькая", "Я еще такой Федишин не видел", "Сексуально очень", "Ирина, хорошего отдыха. Вы великолепны", - написали юзеры.
Ранее Ирина Федишин спела на передовой.