"Отец был садистом": Камалия рассказала о насилии в семье

Камалия призналась, что отец избивал ее маму / Instagram

Украинская певица Камалия призналась, что в детстве была свидетелем домашнего насилия.

Отец певицы постоянно поднимал руку на ее мать, рассказала Камалия в эфире "Сніданок.Вихідний", передает ТСН.

"Я выросла в такой семье, мой отец был садистом, он на моих глазах издевался над мамой. Для меня эта тема очень болезненная", - призналась артистка.

Именно поэтому артистка пытается помочь женщинам, которые терпят насилие в семье – Камалия уже что записала видео, сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию.

"Я привлекаю всех своих известных известных подруг, чтобы поддержать женщин, которые терпят психологическое и домашнее физическое насилие", - добавила Камалия.

Ранее Камалия вызвалась спеть гимн Украины на дебатах Зеленского и Порошенко.