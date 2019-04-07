"Отец был садистом": Камалия рассказала о насилии в семье

Певица призналась, что отец избивал ее маму.
Украинская певица Камалия призналась, что в детстве была свидетелем домашнего насилия.
Отец певицы постоянно поднимал руку на ее мать, рассказала Камалия в эфире "Сніданок.Вихідний", передает ТСН.
"Я выросла в такой семье, мой отец был садистом, он на моих глазах издевался над мамой. Для меня эта тема очень болезненная", - призналась артистка.
Именно поэтому артистка пытается помочь женщинам, которые терпят насилие в семье – Камалия уже что записала видео, сняла клип и готовит флешмоб в поддержку женщин, подвергшихся домашнему насилию.
"Я привлекаю всех своих известных известных подруг, чтобы поддержать женщин, которые терпят психологическое и домашнее физическое насилие", - добавила Камалия.
Ранее Камалия вызвалась спеть гимн Украины на дебатах Зеленского и Порошенко.