Антитела выпустили постапокалиптический клип на песню Hello

Антитела выпустили новый клип

Украинская рок-группа Антитела выпустила новый клип на украиноязычную песню с английским названием Hello, и презентовали одноименный альбом, который включает десять композиций.

Видеоработа выложена на официальном YouTube-канале коллектива. Главным героем и режиссером видео стал фронтмент группы Detach Алексей Веренчик.

В основе сюжета - постапокалиптическая история. Главный герой возвращается на планету Земля после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить, пригодна ли земля для жизни.

"Этот клип - продолжение истории из клипа Лови момент: о том, что мир - хрупок. И о том, что Земля - ​​наш дом, который надо оберегать. А об этом многие забывают", - отметил Веренчик.

Сьемки клипа длились около 14 часов, не обошлось без курьезных ситуаций: артисты едва не утопили дорогостоящую камеру в болоте. К слову, локацию, на которой проходили сьемки, нашли совершенно случайно.

"Нам было нужно болото в кадре, и дорога, и поле - при этом времени на переезды не было. Странным образом нашли поле в Киеве, которое объединяло в себе все, что мы искали. Машину с клипа нашли на помойке, а рояль, на котором играет Тарас, купили на одной платформе онлайн-объявлений. Мой костюм, кстати - настоящий костюм пилота. Купили в одном из военторгов", - признался режиссер.

За компьютерную графику в клипе отвечала Headshot Studio - одна из самых востребованных в Украине и Европе продакшн-студий, которые ранее сотрудничали с Eminem, Linkin Park, Twenty one pilots, Dan Balan и многими другими.

Ранее Зеленский поменялся телами с фронтменом группы "Антитела".