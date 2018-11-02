Зеленский в клипе поменялся телами с фронтменом группы "Антитела"

"Антитела" представили новый клип / Фото: Facebook/Антитела

Известный комедийный актер студии Квартал 95 Владимир Зеленский снялся в клипе на песню Lego украинской рок-группы "Антитела".

Зажигательная песня стала саундтреком к комедии "Я, ты, он, она". Видео опубликовано в YouTube.

Вместе с Зеленским главную роль в клипе исполнил фронтмен коллектива Тарас Тополя. Режиссер создает иллюзию, будто актеры меняются телами, исполняя строки из песни поочередно.

"Эта песня - о нашей с вами стране, переживающей драматический период своей истории. Закройте глаза и представьте, что люди востока и запада поют ее друг другу. И где-то внутри души, несмотря на все распри каждый хочет собрать этот наш общий поломанный конструктор так, чтобы наступил мир и покой", - прокомментировал видео Тополя.

В клипе использованы кадры романтической комедии "Я, ты, он, она", где также снялись Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Настя Короткая и другие звезды украинского шоу-бизнеса, которая выйдет в прокат в конце этого года.

Напомним, украинская группа ТИК сняла клип на свой новый трек "Злива". Главой героиней ролика стала прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шипор.