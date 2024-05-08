"Убивает все сорняки": девушка показала средство, которое есть дома у каждого

Она поделилась своим способом избавления от сорняков.

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Как избавиться от сорняков при помощи соды / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Сорняки - это настоящее зло, от которого вы захотите избавиться, как только оно появится. Они способны нарушать рост здоровых окружающих растений, затрудняя их процветание.

К счастью, есть естественный способ избавиться от сорняков с помощью натурального решения, которое позволяет избежать использования вредных химикатов, таких как пестициды, рассказала девушка Бренди Лемир в своем TikTok.

Кто такая Бренди Лемир? Блогер занимается земледелием и регулярно делиться со своими подписчиками в TikTik полезными советами. видео дня

Она поделилась своим способом избавления от сорняков.

"Пищевая сода убивает сорняки, вытягивая воду из клеток растений, заставляя листву высыхать. Бикарбонат натрия фитотоксичен для растений и может бороться с любым видом сорняков на газонах и в садах", - пояснила девушка.

Как избавиться от сорняков при помощи соды

"Вы можете посыпать его, как это сделала я, или смешать с уксусом и водой и распылить", - советует блогер.

Брэнди также рассказала о том, к чему может привести использование пестицидов при попытке уничтожить сорняки.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

"Воздействие пестицидов может быть связано с раком, эндокринными нарушениями, репродуктивными эффектами, нейротоксичностью, повреждением почек и печени, врожденными дефектами и изменениями в развитии у широкого спектра видов", - подытожила блогер:

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков:

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