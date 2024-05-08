"Убивает все сорняки": девушка показала средство, которое есть дома у каждого

Сорняки - это настоящее зло, от которого вы захотите избавиться, как только оно появится. Они способны нарушать рост здоровых окружающих растений, затрудняя их процветание.
К счастью, есть естественный способ избавиться от сорняков с помощью натурального решения, которое позволяет избежать использования вредных химикатов, таких как пестициды, рассказала девушка Бренди Лемир в своем TikTok.
Кто такая Бренди Лемир?
Блогер занимается земледелием и регулярно делиться со своими подписчиками в TikTik полезными советами.
Она поделилась своим способом избавления от сорняков.
"Пищевая сода убивает сорняки, вытягивая воду из клеток растений, заставляя листву высыхать. Бикарбонат натрия фитотоксичен для растений и может бороться с любым видом сорняков на газонах и в садах", - пояснила девушка.
Как избавиться от сорняков при помощи соды
"Вы можете посыпать его, как это сделала я, или смешать с уксусом и водой и распылить", - советует блогер.
Брэнди также рассказала о том, к чему может привести использование пестицидов при попытке уничтожить сорняки.
"Воздействие пестицидов может быть связано с раком, эндокринными нарушениями, репродуктивными эффектами, нейротоксичностью, повреждением почек и печени, врожденными дефектами и изменениями в развитии у широкого спектра видов", - подытожила блогер:
Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков:
@healinghomesteadingmama Pesticide exposure can be linked to cancer, endocrine disruption, reproductive effects, neurotoxicity, kidney and liver damage, birth defects, and developmental changes in a wide range of species. Exposure to pesticides can also alter an organism's behavior, impacting its ability to survive. #lifehack#diy#natural#naturalweedkiller#SplashSummerVibe#fyp#foryou#foryoupage#howto#howtovideo#homestead#gardening#diyproject#diyvideos#lifehacks#summer#toxinfree♬ Cool Kids (Sped-Up Version) - Echosmith
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