Второй тур выборов в Украине: как проголосовали звезды украинского шоу-бизнеса

21 апреля 2019, 13:57

Артисты ходили отдавать свои голоса всей семьей, и призывали не сидеть дома своих поклонников.

выборы 2019
Главред разузнал, как проголосовали украинские звезды / Reuters

В Украине в воскресенье, 21 апреля, началось голосование в рамках второго тура выборов президента 2019. Избирательные участки открылись в 8:00 и должны закрыться в 20:00. После закрытия избирательных участков будут оглашены результаты экзит-поллов.

Главред выяснил, кто из украинских звезд отправился на свой избирательный участок, чтобы отдать голос за одного из кандидатов второго тура: Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Артисты, несмотря на концертные туры и выступления за границей, все равно нашли время пойти проголосовать, некоторые, не желая оставаться в стороне, даже сменили место регистрации.

Сергей Притула

Одним из первых проголосовал во втором туре выборов известный украинский шоумен и ведущий Сергей Притула. Артист находится во всеукраинском туре со своим шоу Варьяты, но это не помешало ему исполнить свой гражданский долг.

"Варьяты увеличили количество людей на участке до 86 человек! Ноги в руки и на участки! Доброе утро!", - написал в Facebook ведущий.

Сергей Притула
Сергей Притула прервал тур, чтобы проголосовать на выборах / facebook.com/serhiyprytula

Потап

Отправился на избирательный участок и известный продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко). Артист пришел голосовать со своим несовершеннолетним сыном Андреем, которому доверил важный шаг – кинуть бюллетень в избирательную урну.

"За будущее", - так подписал фото сына Потап в Instagram.

Джамала

Украинская певица Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым в Instagram Stories  призвала поклонников сознательно относиться к выбору президента, не сидеть дома, и пойти отдать голос.

"Будь котиком, проголосуй!", - написала артистка в Instagram Stories. 

Олег Винник

Известный украинский певец Олег Винник выбирал президента Украины за границей - он проголосовал на зарубежном избирательном участке в Берлине.

Фото, на котором артист стоит с украинским паспортом на участке, опубликовал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Приятный сюрприз на избирательном участке в Берлине - только проголосовал звездный певец Олег Винник!", - написал он.

Катя Осадчая

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая также показала фото с избирательного участка: знаменитость показала паспорт с ручкой, написав: Done, и показала себя без макияжа в пальто и шапке.

"Не поленитесь, пойдите проголосуйте", - написала ведущая в Instagram Stories. 

Александр Педан

Исполнил свой гражданский долг и украинский телеведущий Александр Педан. Он показал фото на фоне избирательной урны, одобрительно подняв большой палец руки вверх.

"Гражданский долг выполнен", - подписал снимок знаменитость.

Ранее Владимир Зеленский проголосовал в Киеве, опубликованы фото. Также уже проголосовал в Киеве Петр Порошенко: опубликованы фото, видео.

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