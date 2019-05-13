"Как-то видел его выступление": Шнуров высказался о Лазареве на Евровидении

Шнуров пожелал Лазареву удачи / instagram.com/shnurovs

Известный российский рок-музыкант Сергей Шнуров решил озвучить свое мнение относительно выступления на Евровидении представителя России Сергея Лазарева.

В комментарии ТАСС он заявил, что уже очень давно не смотрел песенный конкурс Евровидение, поскольку у него дома отсутствует телевизор.

Шнуров добавил, что с представителем России на Евровидении лично не знаком, но где-то видел его выступление.

"Сергея Лазарева я знаю, как-то видел его выступление на одной из премий. Желаю ему удачи", — напутствовал музыкант.

Шнуров подчеркнул, что конкурсов Евровидение абсолютно не интересуется. Однако констатировал, что такого ажиотажа в связи с музыкальным состязание не видел нигде, а исключительно в России.

Напомним, букмекеры обнародовали свой прогноз относительно финалистов и победителя Евровидения-2019, которое стартовало в столице Израиля Тель-Авиве.

Как ранее сообщалось, конкурс проходит на фоне обострения арабо-израильского конфликта.