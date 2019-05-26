Каннский кинофестиваль 2019: стали известны имена победителей

Вечером 25 мая во время торжественной церемонии закрытия 72-го Каннского кинофестиваля, который проходил целую неделю, стали известны имена победителей.

Главный приз – Золотую пальмовую ветвь за фильм Паразиты получил корейский режиссер Пон Джун-хо.

Гран-при фестиваля получил фильм Атлантика французской актрисы и режиссера Мати Диоп.

Лучшим актером признали Антонио Бандераса за фильм Боль и слава, а вот звание лучшей актрисы досталось Эмили Бичем за роль в фильме Малыш Джо.

Лучшими режиссерами признали бельгийцев Жан-Пьера Дарденна и Люка Дарденна за фильм Молодой Ахмед.

Приз за лучший сценарий увезла во Францию Селин Скьямма за ленту Портрет молодой женщины в огне.

Приз от жюри за режиссерскую работу получили несколько номинантов: Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель за фильм Козодои и Ладж Ли за фильм Отверженные.

Лучший режиссерский дебют и приз Золотая камера получил режиссер Сезар Диаз за фильм Наши Матери.

Ранее стало известно, что Фонд Янковского и Госкино показали Новую волну украинского кино в Париже.