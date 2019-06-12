Вика из НеАнгелов поразила сеть глубоким декольте

Певица может похвалиться не только талантом пения.
Одна из участниц украинской группы НеАнгелы певица Виктория Смеюха покорила поклонников сексуальным нарядом.
Певица на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в стильном зеленом комбинезоне с глубоким декольте. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, черной сумкой и аксессуарами.
Поклонники заметили непривычно откровенное декольте Вики, и расхвалили ее, прося носить подобные наряды.
"Шикарная!", - написала noviichenko.
"Две полные октавы диапазона!", - считает nt8399984.
"Отпад!", - отметил your_size_.
Ранее Виктория Смеюха озадачила сеть "беременным" видом.