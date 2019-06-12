Вика из НеАнгелов поразила сеть глубоким декольте

Виктория Смеюха завела сеть смелым фото / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы НеАнгелы певица Виктория Смеюха покорила поклонников сексуальным нарядом.

Певица на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в стильном зеленом комбинезоне с глубоким декольте. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза, черной сумкой и аксессуарами.

Поклонники заметили непривычно откровенное декольте Вики, и расхвалили ее, прося носить подобные наряды.

"Шикарная!", - написала noviichenko.

"Две полные октавы диапазона!", - считает nt8399984.

"Отпад!", - отметил your_size_.

Виктория Смеюха показала глубокое декольте / instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха озадачила сеть "беременным" видом.