"Какой-то странный живот": Вика из НеАнгелов озадачила сеть "беременным" видом

Виктория Смеюха показала фото, которые вызвали немалый ажиотаж в сети / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха тщательно оберегает личную жизнь, но в недавнем интервью она призналась, что у нее есть возлюбленный, и она с ним очень счастлива.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимками, которые вызвали жаркие обсуждения среди поклонников. Так, артистка намекнула на свои истинные желания – Смеюха сделала фото в Днепре возле Шара желаний, на которых позирует с округлым животом.

"Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь, оно сбудется", - подписала фото Смеюха.

Поклонники по-разному отреагировали на снимки: одни посчитали, что артистка обьявила о беременности, другие же оправдали животик неудачным выбором наряда.

"Наверное, и свой шарик скоро будет, поздравляю!", - написала chingaieva.lena.

"Так ну поздравлять чи нет? Вот теперь обсуждений в инсте на неделю про живот", - отметила bazil_ok.

"Какой-то странный живот. Как на беременность, так не в желудке ж ребенок растет. Наверное, просто неудачно футболка загнулась", - считает love_gallery_intimshop.

"Беременная?", - поинтересовался dvorskiy_industries_.

Виктория Смеюха удивила сеть округлым животом / instagram.com/vikanablack

Виктория Смеюха показала фото у Шара желаний / instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха похвасталась горячими фото с Бали.