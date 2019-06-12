Наталия Могилевская впечатлила шикарной растяжкой

Наталия Могилевскя впечатлила поклонников фигурой/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Наталия Могилевская активно ударилась в здоровый образ жизни и фитнес - не удивительно, что она может похвастаться отличной фигурой.

На своей странице в Instagram исполнительница показала процесс домашней тренировки, а результат - растяжка, которой позавидовали бы многие.

На снимке Наталья использует фитбол, чтобы сделать просто шикарнейшую растяжку. Одатая в лосины и белую футболку, она единогласно получила полное одобрение фото от фанатов.

Наталия Могилевская похвасталась растяжкой / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

В подписи к публикации Могилевская поделилась мудрыми мыслями о том, как справляться с трудными ситуациями в жизни.

"Я живу последнюю неделю с выражением:Бог, у меня есть проблема или Проблема, у меня есть Бог?Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. А как обычно думаете Вы? Замечали, что от настроя и веры меняются решения и результат? Желаю вам активной недели и благословения высших сил, чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы!" - написала артистка.

Поклонники поблагодарили Наталью за вдохновляющие слова и восхитились ее спортивной формой и внешним видом.

"Самая красивая", "Наталья, спасибо взаимно, красотуля", "Спасибо. И Вам благословения высших сил!", "Наталья никогда не перестанет нас удивлять".

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