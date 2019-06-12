Сериал Матрешка продлили на второй сезон

Матрешка 2 сезон: подробности / скриншот

Сериал Матрешка, или Русская кукла, который вышел в феврале 2019 года стал альтернативной версией фильма День сурка, и получил бешеные рейтинги позитивные отзывы от зрителей.

Шоуранеры приняли решение продлить Матрешку на второй сезон - уж очень правдоподобно главная героиня пыталась вырваться из порочного круга.

В сериале сыграли Наташа Лионн, Джордж Алой, Элизабет Эшли, Джессика Уитни Дэвис и Грэтта Ли. Лесли Хэдланд, Наташа Лионн и Эми Полер создали шикарную алюзию с наворотами на тему Дня сурка.

Пока что списки актеров 2 сезона, или точная дата выхода не называются, но ориентировочно премьера 2 сезона Матрешки ожидается в начале зимы 2020 года.

Ранее вышла первая серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь. Что было в первой серии - читайте на сайте Главред.