Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в первой серии

Большая маленькая ложь 2 сезон 1 серия - обзор / НВО

Премьера 1 эпизода 2 сезона сериала Большая маленькая ложь состоялась вечером 9 июня, и вызвала преимущественно позитивные отзывы. Серия Что они наделали – настоящее затишье перед бурей, которая может разразиться в любой момент из-за тайн уже мертвых людей.

Во втором сезоне сериала возвращаются Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лаура Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли. К ним добавляются еще две звезды – поменьше и побольше. Меррин Данги и Мэрил Стрип. Мэрило Стрип, как мать Перри Райта присоединяется во время разгара расследования его смерти, которое проводит героиня Меррин Данги – детектив Квинлан.

Неразлучная пятерка дает полиции ложные свидетельства, чтобы выгородить друг-друга, и избежать ответственности за смерть Перри (Александр Скарсгард).

Большая маленькая ложь 2 сезон 1 серия - Что они сделали / НВО

Бонни закрывается от Натана, и что бы он не делал, не намерена делиться проблемами. Это усугубляет еще больше отношения Натана с ее бывшим – Эдом.

Селесте все сложнее становиться как общаться с матерью Перри, так и хранить секрет, что это он изнасиловал Джейн.

Меньше всего затронул скандал Ренату, но у нее свои проблемы с мужем, который чрезмерно любит выпить, и способен в любой момент встрять в какую-то катастрофу.

Большая маленькая ложь 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Напомним, драматический телесериал HBO, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти, изначально планировался, как законченная история без продолжения. Однако популярность проекта вдохновила создателей снять продолжение истории пяти семей, связанных одной общей тайной.

Ранее вышел 5 сезон Черного зеркала. Предлагаем ознакомиться с обзором серий и актерами нового сезона сериала.