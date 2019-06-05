Вышел 5 сезон Черного зеркала: обзор серий и актеры

Черное зеркало 5 сезон дата выхода / кадр из трейлера

Новый 5 сезон Черного зеркала стал доступен на Netflix в среду 5 июня. В нем всего 3 серии - Удар Гадюки, Осколки и Рейчел, Джек и еще Эшли.

Дата выхода сериала переносилась из-за релиза интерактивного фильма Брандашмыг.

Сезон порадует не только странными сюжетами и проблемами из-за высоких технологий, но и размещенными не по порядку сериями - их очередность может меняться для зрителей телесервиса Netflix.

В серии Удар гадюки технологии меняют жизни двоих друзей по колледжу - Дэнни и Карла. Они долгое время не виделись в живую, но никто не запрещал виртуальное общение. Встреча после длительного перерыва меняет их жизни, и не обязательно в лучшую сторону для их семей. Виной всему череда странных событий, которые следуют после этого.

В серии играют Энтони Маки, известный по образу Сокола в киновселенной Marvel, и Яхья Абдул-Матин II — исполнитель роли Черной Манты в фильмах DC. В серии также снялась Пом Клементьефф (Мантис в "Стражах Галактики 2").

Черное зеркало 5 сезон - Удар гадюки смотреть трейлер онлайн:

Сюжет серии Осколки рассказывает о водителе Uber Крисе, который каждый день парковался возле офиса компании "Smithereens". В один день, когда к нему в такси садится молодой человек - Джейден, который работает в компании, Крис наводит на него пистолет, и требует встречи с СЕО компании - Билли Бауэром. После этого сюжет становится непредсказуемым, ставя все больше вопросов, главным из которых станет мотив Криса.

Главную роль в серии сыграл Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале "Шерлок".

Черное зеркало 5 сезон - Осколки смотреть трейлер онлайн:

В серии Рейчел, Джек и еще Эшли Майли Сайрус играет звезду, которая рекламирует нового робота-игрушку для детей. Такого получает одинокая девочка Рейчел, у которой предостаточно проблем в жизни, и игрушка должна была как-то отвлечь ее. Однако, робот оказывается не таким простым, как в рекламе - он странным и пугающим образом повлияет на жизнь своей хозяйки.

Главные роли в эпизоде сыграли Майли Сайрус и Ангури Райс из "Славных парней".

Черное зеркало 5 сезон - Рейчел, Джек и еще Эшли смотреть онлайн трейлер:

Ранее сообщалось, что в сеть выложили полный сценарий сериала-сенсации "Чернобыль".