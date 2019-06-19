Аварийная посадка самолета Киркорова: в сети появилось видео

Филипп Киркоров поделился видео с жесткой посадкой в Москве на самолете из Болгарии, который пилотам чудом удалось спасти.
Филипп Кирко
ров, после жесткой посадки в Москве, продемонстрировал в сети ролики, которые ему удалось записать во время ЧП.
Свои ролики он опубликовал в соцсетях, но их уже скачали также на YouTube.
"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна – Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше", - поделился он под постом с видео, на котором пытался запечатлеть момент жесткой посадки.
Ну, а после этого он опубликовал видео с детьми в транспорте после самолета - все выглядят уставшими, но вполне вменяемыми после такого события. По их словах, уже через пару дней намечается новый полет - в США.
Киркоров после жесткой посадки в Москве:
Киркоров с детьми после высадки из самолета:
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