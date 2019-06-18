Лолита показала кузькину мать и сделала объявление

Лолита Милявская притворилась Хрущевым / Скриншот

Певица Лолита Милявская недавно стала амбасадором Viva Glam, и усиленно пытается ее рекламировать. К сожалению, фантазии у нее хватило только на "кузькину мать".

Насмешила пользователей соцсетей она видео в Instagram.

"Ну что, начнём ?! выкладывайте фото с тегом #явиваглэм на свои страницы. Через 10 дней вместе с M•A•C @maccosmeticsrussia подведём итоги", - подписала она видео.

На коротком ролике певица повторяет "подвиг" Хрущева, и требует себе аплодисментов, чтобы почувствовать себя амбасадором. После этого оглашает условия "конкурса".

Ее стеб не все воприняли - Лолите посоветовали поддержать Сережу Зверева, или заняться каким-либо любым серьезным делом:

"место этой ерунды, лучше бы поддержали Зверева. Вот он сейчас делом занят.", "Господи... ну до че ж уморная ты богиня", "Лола приколистка". Есть те, кто поинтересовался - как же будут определять победителя? И те, кому все понравилось, и они начали участие в конкурсе.

Правда, сидя за столом Лолита не смогла достичь уровня настоящего мастера показывать кузькину мать, но у нее еще есть годы для практики.

Хрущев обещает показать кузькину мать смотреть видео онлайн:

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