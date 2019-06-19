Сериал Чернобыль 1 серия с украинским переводом: смотреть онлайн

Чернобыль 1 серия онлайн/ HBO

Первая серия сериала Чернобыль вышла в 20:45 на телеканале 1+1 18 июня.

Першую серию показали на канале 1 + 1, а теперь посмотреть эпизод легально можно и онлайн. Зрители наконец увидят детали жуткого взрыва на Чернобыльской АЭС и главных участников тех событий.

Сериал затрагивает за живое с первых минут. Начинается он с последних минут жизни Валерия Легасова, ученого и члена комиссии по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Он покончил с собой в 1988 году, но до этого успел записать на кассеты некоторые малоизвестные факты о событиях, связанных с катастрофой на атомной станции.

После этого события переносяться в 26 апреля 1986 года - показывают эпизодические прощания пожарников с семьями, и и реакцию руководителей программы на взрыв - они до последнего не верят, что взорвался именно реактор. Но после того, как люди моментально начинают получать ожоги ионным облучением, понимают, что в реакторе открытый огонь.

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Виктор Брюханов и Николай Фомин выслушивают доклад Дятлова о текущей ситуации и на совещании уверяют членов Припятского горисполкома, что ситуация под полным контролем. После сборов у Брюханова, Фомина и Дятлова приходит Ситников и сообщает, что уровень радиации зашкаливает, и, скорее всего, реактор взорвался. Дятлова накрывает приступ острой лучевой болезни, и Фомин посылает Ситникова на крышу здания, прилегающей к месту взрыва. Ситников видит, что четвертый энергоблок АЭС полностью уничтожен, и получает смертельную дозу радиации.

Тем Временем Легасову звонит Щербина и именем Горбачева призывает войти в комиссию по ликвидации последствий взрыва реактора на ЧАЭС.

Тем временем на улицах играют ничего не подозревающие дети, и эта сцена действительно страшная...

Чернобыль 1 серия смотреть онлайн на украинском языке:

Ранее в сети появились слухи, что сериал Чернобыль получит дополнительную 6 серию.