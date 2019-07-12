Одесский кинофестиваль 2019: церемония открытия и красная дорожка онлайн

Одесский кинофестиваль 2019 / Факты

В Одессе проходит церемония открытия Одесского кинофестиваля 2019, который проходит уже 10 год подряд.

В национальной программе будут представлены 15 полнометражных и короткометражных фильмов, отобранных селекционной комиссией из 300 присланных.

Список премий фестиваля пополнит приз зрительских симпатий в размере 100 тысяч гривен.

Среди почетных гостей ОМКФ - известная французская актриса Катрин Денев, которая представит значимые лично для нее фильмы, в частности Шербурские зонтики. Актрисе будет вручен Золотой Дюк за вклад в киноискусство. Такую же награду вручат британскому кинорежиссеру, лауреату многочисленных конкурсов, рекордсмену по количеству премий различных кинофестивалей Майку Ли.

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Фестиваль пройдет под знаком женского равенства, в поддержку женщин в бизнесе и киноиндустрии. Инициативу поддержит американская актриса, известная защитница прав женщин Роуз Макгоуэн.

Открытие Одесского кинофестиваля 2019 смотреть онлайн:

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