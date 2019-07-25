Стас Михайлов доказывал, что не носит парик: опубликовано видео

25 июля 2019, 13:41

Певец пообещал опубликовать пост для "глупых" людей.

Стас Михайлов — Стас Михайлов парик не носит
Стас Михайлов парик не носит / instagram.com/stas_mihailoff

Известный российский певец — 50-летний Стас Михайлов, опроверг информацию о том, что он носит парик.

Исполнитель доказывал, что не носит парик, свидетельствует видео, опубликованное его женой Инной в Instagram.

На видео запечатлено, как Михайлов снял кепку и проводил рукой по волосам. 

"…ты парик одел? В прессе пишут, что ходишь в кепке, потому что… у тебя голова лысая, а на концерт одеваешь парик… Где твой парик, а?" — спросила певца супруга.

Михайлов ей ответил — "сейчас я им покажу" и снял кепку. "Я скоро выставлю пост для глупых, недоверчивых людей — ну какой парик?" — спросил артист и провел рукой по волосам. 

Напомним, после выступления Стаса Михайлова в белорусском Витебске на фестивале Славянский базар СМИ сообщили, что у певца сильно поредели волосы, и он из-за этого носит парик.

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Стас Михайлов парик
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