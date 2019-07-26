Пэрис Хилтон открывает курорт в Украине

Пэрис Хилтон / instagram.com/parishilton

После поездки в Украину, Пэрис Хилтон весьма заинтересовалась Западной Украиной, и не смогла удержаться, чтобы не выкупить элитный особняк под Ужгородом.

Люди Пэрис Хилтон уже некоторое время ведут переговоры о покупке усадьбы "Деренівська Купіль" под Ужгородом, сообщает Укринформ.

После покупки, усадьбу будут частично перестраивать и обновлять, но в недалеком будущем Пэрис Хилтон планирует провести в нем небольшой показ моды.

Переговоры о приобретении комплекса, в 20 км от Ужгорода в предгорье Карпат уже ведутся 2-3 недели.

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После успешного завершения контракта, комплекс будет закрыт до конца лета 2019.

Предполагается, что идея с покупкой посетила голову Пэрис, когда она посещала Украину в 2018 году.

Тогда богатая наследница Хилтонов задумывалась о покупке и открытии гостинницы во Львове.