Пэрис Хилтон открывает курорт в Украине

Светская львица Пэрис Хилтон решила насорить деньгами в Украине, и выкупить элитную недвижимость.
После поездки в Украину, Пэрис Хилтон весьма заинтересовалась Западной Украиной, и не смогла удержаться, чтобы не выкупить элитный особняк под Ужгородом.
Люди Пэрис Хилтон уже некоторое время ведут переговоры о покупке усадьбы "Деренівська Купіль" под Ужгородом, сообщает Укринформ.
После покупки, усадьбу будут частично перестраивать и обновлять, но в недалеком будущем Пэрис Хилтон планирует провести в нем небольшой показ моды.
Переговоры о приобретении комплекса, в 20 км от Ужгорода в предгорье Карпат уже ведутся 2-3 недели.
Читайте такжеАлена Свиридова объяснила, почему обзавелась дачей в Крыму
После успешного завершения контракта, комплекс будет закрыт до конца лета 2019.
Предполагается, что идея с покупкой посетила голову Пэрис, когда она посещала Украину в 2018 году.
Тогда богатая наследница Хилтонов задумывалась о покупке и открытии гостинницы во Львове.