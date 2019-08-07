Раскрыта личность убийцы Круга: все подробности о киллере

Михаил Круг / globalsib

Убийцей Михаила Круга оказался киллер банды Тверские волки Александр Агеев, который уже сделал признание.

Киллер Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве шансонье Михаила Круга, и признание он сделал на днях после следственного эксперимента дома у певца. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Свое признание Алеева сделал несколько дней назад – в стенах Тверского СИЗО, куда его этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Там он отбывал срок за другие убийства и бандитизм.

Признание был сделано после того, как в Твери у Агеева прошла очная ставка с осуждённым Александром Осиповым. Осипова к нему доставили из колонии в Челябинской области, где он сидит за убийство.

Сначала убийц допросили следователи СКР и оперативники уголовного розыска, после Агеев и Осипов встретились на очной ставке.

Осипов дал показания на Александра Агеева: что это именно он участвовал в убийстве певца Михаила Круга 1 июля 2002 года. Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание.

Убийца Михаила Круга / mzk1.ru

Как известно, Александр Осипов и Александр Агеев – члены банды Тверских Волков. В 2009 году они оба были осуждены на пожизненное заключение.

Однако, следствие считает, что ещё одним убийцей Михаила Круга является Дмитрий Веселов – тоже члена Тверских Волков. Александр Осипов рассказывал ранее, что дружил с Кругом и, узнав о том, что Веселов имеет отношение к убийству, решил отомстить – нашел его и убил.

Александр Агеев был в банде эффективным инструментом зачистки - к Волкам он попал после того, как его заметили у ролевиков-реконструкторов, которые восстанавливали средневековые битвы. До этого, еще в 14 лет он учился на иконписца, но с религиозной или культурной стезей у Агеева не срослось - больше всего дохода и удовольствия он получал от убийств.