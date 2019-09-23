Названо имя убийцы Михаила Круга после 17 лет расследования

Михаил Круг / globalsib

Михаила Круга убили во время ограбления его дома в 2002 году. Только спустя 17 лет стало известно, что убил его один из членов банды Тверские волки.

Имя убийцы Михаила Круга опубликовало издание РБК со ссылкой на следственный комитет, который занимался расследованием.

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Александр Агеев, которого недавно сдали в руки правосудия признался на одном из допросов, что действительно присутствовал на ограблении, во время которого убили Михаила Круга, и назвал имя своего напарника на этом деле. Это был Дмитрий Веселов - также участник банды Тверские Волки.

"Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. <...> Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись", — говорится в сообщении СК.

Правоохранители утверждают, что проверили слова Алексанра Агеева, и нашли объективные подтверждения им.

Что касается Дмитрия Веселова, то удалось выяснить, что он погиб через год - в 2003 году - его застрелил другой член Тверских волков - в качестве мести за смерть Михаила Круга. Глава же банды "Лом" погиб в 2006 году.