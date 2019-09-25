Прощается: умирающей Заворотнюк привезли годовалую дочку

Анастасия Заворотнюк / teleprogramma.pro

К Анастасии Заворотнюк привезли ее годовалую дочку Милу, с которой актриса не виделась с госпитализации.

Анастасии Заворотнюк в палату пнинесли крошечную девочку, сообщают сотрудники больницы, в которой лежит актриса изданию Ryb.ru.

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Сотрудники больницы не смогли точно подтвердить, что именно происходило в палате, но видели, как Заворотнюк приносили девочку, похожую на ее дочку Милу.

Как известно, в октябре 2019 Миле должно исполниться 1 год, и Анастасия планировала грандиозное празднование ее дня рождения.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк родила Милу благодаря ЭКО. До процедуры она проходила обследования, которые вроде как не выявили рак.

13 сентября стало известно, что Анастасия Заоротнюк лечит онкологию в частной больнице в Москве. У Заворотнюк начался отек мозга, и ее ввели в искусственную кому, потом поставили на аппарат искусственного жизнеобеспечения. После этого все равно появлялась информация о том, что у Заворотнюк отказывают органы из-за инфекции.

18 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы и ее перевели в палату терапии.

Родные Анастасии Заворотнюк утверждают, что вся информация о ее болезни - спекуляция россСМИ.