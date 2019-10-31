Скандал у Путина: Гоша Куценко может сесть и надолго

Гоша Куценко могут посадить за неуплату налогов/ скриншот

Главный антикиллер России Гоша Куценко насобирал огромное количество долгов, и не планирует их отдавать, так что в министерствах Путина приняли меры, и теперь нерадивого актера и режиссера разыскивают за неуплату налогов.

За последние почти 5 лет у Гоши Куценко накопилось почти миллион неоплаченных налогов, и исполнительная служба получила команду стянуть с горе-режиссера часть долга силой.

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Уже в 2015 году Антикиллера обязали выплатить 693 тысячи, но Куценко на это дело забил. Теперь к приставам добавились господа из налоговой.

Теперь появилась информация о том, что в октябре 2019 года злостному неплательщику накапало еще 439 тысячи — за люксовое авто Morgan Aero и жильё в Черёмушках.

Гоша Куценко продолжает молчать, а его представитель Мила Соловьева настаисвает на невиннности Кукценко.

"Да, это старая и темная история, до сих пор нам непонятная. Несколько лет назад Гоша попал в аварию – тогда с него за ремонт второй машины требовали около 700 тысяч. Но у нас есть решение суда: Куценко невиновен. Он чист, никаких долгов у него нет. Напротив, это нам еще должны денег", - утверждает она изданию Starhit.

Между тем, ФНС перешла к делу — 136 тысяч (часть долга) направлены приставам для взыскания.

Причем по ст 199 УКРФ за уклонение и неуплату налогов полагается не только насильное взыскание, но еще и заключение до 6 лет. Правда, как вариант - возможен штраф - около 500 тысяч рублей. Но в законе предусмотрен разный размер штрафов. В зависимости от преступления.