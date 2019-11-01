"Подонок и негодяй": муж Лолиты впервые высказался о разводе

Лолита Милявская / Телеграм

Счастливый владелец молодой любовницы Дмитрий Иванов поделился своим мнением по поводу слухов о разводе.

Муж Лолиты Дмитрий Иванов впервые прокомментировал свой развод.

"На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным. Я думаю, что это обернется против нее же", - заявил он изданию КП.

Дмитрий Иванов объяснил, что слухи о нем ка об альфонсе неуместны, потому что у них с Лолитой изначально был брачный договор, раздельное имущество, и никаких детей. Так что кроме отношений их вообще ничего не связывало, и сейчас ему денег Лолиты не надо.

"Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на брачном договоре. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет", - объяснил он.

Ранее адвокат Лолиты заявил, что Дмитрий Иванов пытается нажиться на разводе, и планирует вынести на всеобщее обозрение интимные подробности жизни Лолиты.

Как известно, о расставании написала сама Лолита в июле 2019, попросив не обижать ее лучшего последнего мужа. Однако потом все переросло их расставания в развод, и в сети вспылили подробности измен и новая любовница Дмитрия Иванова.