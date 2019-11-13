В полицию заявили на слишком короткий концерт Билык

Билык исполнила всего три песни, а зрители ожидали большего / Фото: Instagram/Дни.ру

В Харькове женщина написала заявление в полицию на слишком короткий концерт украинской певицы Ирины Билык, который прошел в филармонии.

Как сообщает сайт 057, возмущенная зрительница утверждает, что организаторы не желают возвращать ей потраченные на билет деньги.

"Нас масштабно обманули с концертом Ирины Билык, который должен был состояться в филармонии. Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт Парад звезд с детьми, танцующими как на утреннике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего три песни и ушла! Билеты до 1200 грн", – пожаловалась одна из зрительниц.

Полицию женщина вызвала непосредственно на концерт и написала заявление.

"Заявительница указала, что она приобрела билет на концерт певицы, вместо которой происходит выступление детей. По словам гражданки, заявленная в афише исполнительница появилась лишь в конце концерта с коротким выступлением", – отметили в правоохранительных органах.

Стражи порядка заявление зарегистрировали и проводят соответствующую проверку.

"Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями.Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить. Я в гневе и забыла когда в последний раз была так расстроена.Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной!" - прокомментировала Билык инцидент в Instagram.

Напомним, известная украинская певица Ирина Билык высказала мнение, что после политических изменений в Украине российскому и украинскому народам удастся помириться.

Как ранее сообщалось, в семье Билык случилось горе — умер ее отец.