Билык заговорила в росСМИ о примирении между Россией и Украиной

Билык ждет примирения России и Украины / Фото: Instagram/Дни.ру

Известная украинская певица Ирина Билык высказала мнение, что после политических изменений в Украине российскому и украинскому народам удастся помириться, однако сейчас она не может говорить о концерте в России с участием коллег.

"Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация… Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте", - цитирует исполнительницу издание Дни.ру.

Журналист просил Билык, считает ли она, что у нового президента Украины Владимира Зеленского получится примирить соседние народы.

Читайте также"Бестия выходит на охоту": Ирина Билык удивила сеть новым имиджем"Я думаю, что да. Очень многие люди надеются на это. Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды", — отметила артистка.

Билык поделилась своими творческими планами на совместный дует с российским певцом Филиппом Киркоровым.

"Принципиальное согласие на запись красивого дуэта о любви уже получено. Ждем удобного момента, чтобы это было к месту, чтобы это было ярко. Наверное, это будет через год, потому что пока и у него, и у меня очень плотный график – концерт за концертом", — призналась артистка.

Напомним, Ирина Билык и Дима Коляденко последовали украинскому тренду 2019 года для звезд шоубиза идти в политику, и в стиле Владимира Зеленского попросили фанатов подобрать название их партии.