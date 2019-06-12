Губа не дура: Билык и Коляденко ищут название своей партии

Ирина Билык и Дима Коляденко, которым уже снова приписывают роман, дали повод фанатам волноваться. Парочка внезапно начала подпирать название своей политической партии.
Ирина Билык и Дима Коляденко последовали украинскому тренду 2019 года для звезд шоубиза идти в политику, и в стиле Владимира Зеленского попросили фанатов подобрать название их партии.
Пост с просьбой опубликовала в своем Instagram Ирина Билык, и всем понятно, что это шутка, но после Зеленского, Поляковой, Вакарчука и Поплавского, как-то все напряглись.
"Мы вот с Димой решили пофантазировать, а как бы могла называться наша политическая партия? Хотим услышать ваши версии! Автора самого оригинального названия ждёт от нас приз!", - пишет Билык.
Фанаты предлагают варианты: "Яд", "Рыжий Патрик", "Губа не дура", "Кукла фейс", "БилОК", "Колир", "ЯД", "ДИра", и тд.
Некоторые снова подняли вопрос о том, неужто Билык и Коляденко снова вместе?
Возможен ли вариант, что самое оригинальное название будет использовано по назначению, определить почти невозможно, но учитывая гастроли Билык и Коляденко, они не вписываются в конституционные требования к депутатам Украины по строку проживании в стране до дня проведения выборов.
Ранее Олю Полякову привело в гнев высмеивание ее политпартии украинскими экспертами.
Напомним, Оля Полякова заявила о создании женской партии на Форуме женского партнерства в Киеве. Позже певица сообщила, что есть прикольные варианты названия партии — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Женский сектор, Рух женщин Украины.
Кроме того, Святослва Вакарчук идет на выборы с партией Голос, а в ее список попал Сергей Притула. В списках желающих попасть в политику оказался также поющий ректор Поплавский, который создает свою партию.