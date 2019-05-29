Оля Полякова создает партию: прикольные и серьезные варианты названия

Оля Полякова сообщила о создании партии и озвучила варианты ее названия / УНИАН

Певица Оля Полякова (Суперблондинка) сообщила, что создает первую женскую партию Украины.

Артистка сообщила о создании партии в Киеве на Форуме женского партнерства, а позже в видеообращении на своей странице в Instagram озвучила варианты названия политсилы.

По словам певицы, есть прикольные варианты названия партии — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Женский сектор, Рух женщин Украины.

"Дайте ответ на один простой вопрос: почему мы живем в стране, в которой правила устанавливают только мужчины, и они не всегда такие очень умные, скажите, пожалуйста, нас это устраивает? Меня — нет… Так почему мы миримся с ролью, которую они для нас определили?... они (женщины — Ред.) каждый день сталкиваются с гендерным шовинизмом…", — сказала исполнительница на форуме.

Потом Полякова добавила, что ей очень надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, о котором она ничего не знает. "Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет соответствовать этому запросу. И это будет первая женская партия Украины", — подчеркнула она.

Форум жiночого партнерства Форум жiночого партнерства Опубликовано Оля Полякова Среда, 29 мая 2019 г.

В видеообращении в соцсети певица сказала, что здоровается с юзерами в совершенно в новом качестве и попросила предлагать ей название для новой партии.

"Я сегодня сделала официальное заявление, о том, что я… собираю первую украинскую женскую партию, я — ее лидер — Оля Полякова… это произошло на форуме женщин, произвело невероятное впечатление… у меня к вам вопрос, потому что нам сейчас нужно определиться с названием нашей партии", — отметила Суперблондинка.

"Есть такие прикольные названия, как партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, можно добавить — красивая ПОПА Оли Поляковой. Если туда засунуть слово женская — выйдет слово жопа и, в принципе, тогда не будет разницы, где мы сейчас все с вами находимся, и когда вы вступите в эту партию ко мне", — добавила артистка.

Также она озвучила серьезные варианты названия для новой политсилы: Первая женская партия Украины, партия Женщин Украины. "…Короче, дорогие мои, все зависит от вас, пожалуйста, я хочу с вами советоваться", — подчеркнула певица.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова решила всерьез заняться политикой. Напомним, после второго тура выборов президента 2019 певица поздравила тогдашнего кандита в президенты Владимира Зеленсокого с победой до официльного объявления результатов избирательной гонки.