"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику

24 мая 2019, 17:44

Певица подчеркнула, что это не шутка и не розыгрыш.

Полякова
Полякова идет в политику / УНИАН

Успех президента Украины Владимира Зеленского, видимо, не дает покоя певице Оле Поляковой, которая в начале мая устроила очередную провокацию с публикацией абсолютно обнаженных фото в Сети. Сегодня звезда огорошила своих поклонников новостью о том, что она тоже собралась в политику.

Певица разместила в своем Instagram обложку журнала, которая утверждает, что Полякова идет в политику, и подчеркнула в комментарии, что это не шутка и не розыгрыш.

"Да, в моей жизни произошло много нового", — написала певица.

Воздыхатели суперблондинки с огромным интересом восприняли эту новость и стали в комментариях фантазировать, чем же займется Оля. Хотя, справедливости ради, отметим, что многие просто в шоке."Оль, а ты куда? Нафик тебе та политика? Лучше пой и фоткайся на пляжах со спины Давай, супер стар, ждем от тебя новых хитов",  "Мможет лучше не надо?",  "Какая политика? Полит. сила? "Поющие губошлёпки" ???", "Только не это! Храни Господь от такой политики", - возмущаются поклонники Поляковой.

Напомним, ранее ОляПолякова шокировала обнаженными фото из Египта.

Также ранее Полякова взбудоражила сеть голым фото с отдыха на Мальдивах.

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Владимир Зеленский политика Оля Полякова новости Украины
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