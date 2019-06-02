"Я объявляю вам войну": Полякова резко отреагировала на насмешки над ее политпартией

Полякова решила бороться за права женщин / УНИАН

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее заявила о намерении идти в политику, резко отреагировала на критику, которая прозвучала он мужчин-экспертов на телевидении, которые высмеяли ее стремлением создать партию.

"С тех пор, как я сделала заявление, что иду в политику, еще в сети не видела такого количества сексизма и пренебрежения к женщинам, вообще их природе... И этим занимаются не просто какие-то люди, непонятные боты, а политологи, журналисты, общественные деятели. От уничижительной иронии до откровенного унижения женщин, как второстепенных существ", - заявила она в видеообращении в Instagram.

Артистка показала фрагмент телепередачи на NewsOne и ролик видеоблоггера, в которых спикеры-мужчины откровенно смеялись над политическими амбициями Поляковой. Певица пообещала, что со своей политической партией вернет уважение к женщине и гендерное равенство.

"Я человек с чувством юмора, и посмеялась бы где-то. Но, если честно, это совсем не смешно! И я сделаю все со своей партией, чтобы эти законы были приняты, чтобы вы прекратили унизительно смеяться и воспринимать женщину исключительно как сексуальный объект для собственных утех! И я вам покажу, что это работает. Я начинаю с вас и объявляю вам войну!" – подчеркнула Полякова.

Напомним, Оля Полякова заявила о создании женской партии на Форуме женского партнерства в Киеве. Позже певица сообщила, что есть прикольные варианты названия партии — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Женский сектор, Рух женщин Украины.