"Партия Шлепки": Оля Полякова стала "служанкой народа", опубликовано фото

Оля Полякова покрасовалась в образе служанки народа / УНИАН

Украинская певица Оля Полякова (Суперблондинка), заявившая о создании первой женской партии Украины, поздравила блондинок с праздником — Днем блондинок, и опубликовала коллаж, на котором предстала в образе служанки народа.

Артистка разместила поздравление и коллаж на своей странице в Instagram и собрала десятки тысяч лайков.

Исполнительница сфотографировалась в коротком платье с корсетом. На коллаже над головой Поляковой размещена надпись — "Служанка народа", на заднем плане написано "Квартал 73", а у самой певицы в руках булава.

"С Днем блондинок! Давайте делать мир светлее!...", — подписала коллаж певица.

Коллаж по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Партия Шлепки (у Поляковой есть хит Шлепки — Ред.)" — написала prokopova_katrin.

"Один — слуга народа (Владимир Зеленский до избрания на пост президента сыграл главную роль в фильме студии Квартал 95 Слуга народа — Ред.), вторая — служанка народа" — отметил 123maistrenko321. "Катастрофа. Со страны сделали цирк...", — поделился мнением l_.1st._l.

Оля Полякова покрасовалась в образе служанки народа

Напомним, Оля Полякова заявила о создании женской партии на Форуме женского партнерства в Киеве. Позже певица сообщила, что есть прикольные варианты названия партии — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Женский сектор, Рух женщин Украины.

Напомним, после второго тура выборов президента 2019 певица поздравила тогдашнего кандита в президенты Владимира Зеленсокого с победой до официльного объявления результатов избирательной гонки.