Умер отец Ирины Билык

Ирина Билык потеряла отца / instagram.com/bilyk_iryna

В семье 49-летней украинской певицы Ирины Билык, которую недавно во второй раз замуж позвал Дмитрий Коляденко, случилось горе — умер ее отец.

Отметим, о смерти своего отца, Николая Семеновича, Ирина Билык рассказала своим поклонникам в соцсети

"Родиться и уйти в один день. Я буду грустить, папа", — написала Ирина Билык.

При этом певица разместила чуткое видео, на котором ее родители машут руками и целуются.

Добавим, в комментариях певицу поддержал поп-король российской сцены Филипп Киркоров.

"Мои самые искренние соболезнования.... у меня мама ушла в мой ДР... это какие то знаки, это не просто так.... держись, дорогая Ира.... ведь ты же знаешь, что "в конце пути, НИКОГО уже не вернуть", - отметил Киркоров.

Добавим, что родители Ирины Билык были далеки от искусства, но уже с раннего возраста воспитали в дочери любовь к музыке, хотя и не верили в артистическую карьеру. На семейных праздниках девочку ставили на табуретку и объявляли выступление "народной артистки Ирины Билык", что невероятно воодушевляло будущую певицу.

Отец Ирины Билык был инженером на авиазаводе.

Напомним, ранее известная украинская певица Ирина Билык высказала мнение, что после политических изменений в Украине российскому и украинскому народам удастся помириться.

"Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация… Но мы все очень ждем, что она изменится, что наши страны смогут договориться, что будет такой момент, когда все артисты выступят на одном концерте", - цитирует исполнительницу издание Дни.ру.