Дима Коляденко позвал Ирину Билык замуж во второй раз: певица приняла кольцо

Дима Коляденко шокировал поступком даже Ирину Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко во второй раз позвал замуж 49-летнюю популярную украинскую певицу Ирину Билык, чем шокировал не только ее фанатов, но и саму артистку.

Видео появилось на странице журанла Viva! в Instagram. Предложение руки и сердца Коляденко сделал во время конкурса Miss Blonde Ukraine-2019, когда Билык выступала на сцене. Он опустился на одно колено и презентовал Ирине кольцо с бриллиантами. Украшение артистка приняла, но согласием не ответила.

"Ира, я все прощу. А может, круто, что мы расстались… Но самое главное, что очень хочется еще маленькую девочку, третью. Чтобы у нее волнистые кучеряшки… Короче, бл*дь, Ир, выходи за меня замуж", - сказал Коляденко.

Подписчики ужаснулись внешнему виду певицы, и в комментариях посоветовали ей сменить пластического хирурга, так как она уже не похожа на саму себя.

"Я думала, что это Пугачева. Ира, но Алла ведь на 20 лет старше! Меняй врача по пластике, это капец", - написала osolga66.

"Восковая мумия уже еле двигается", - отметила arinaberkovets.

"То ли смеяться, то ли плакать… на кого она становится похожа?", - считает mila_kremenets.

Отметим, что Билык замужем за российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, пара воспитывает сына Табриза, который родился 8 декабря 2015 ода с помощью суррогатного материнства.

Ранее Ирина Билык удивила сеть новым имиджем.