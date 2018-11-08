"Зэковский" шансон в худшем исполнении": Сеть с критикой обрушилась на новый клип Билык

Ирина Билык предстала в образе официантки / Скриншот www.youtube.com/IrinaBilyk

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык представила новый клип на песню в стиле шансон "Леня, Леонид".

Ролик появился на YouTube-канале артистки. Автором композиции стала сама Билык.

В клипе певица появилась в образе официантке из 90-х с ярким макияжем и пышной прической.

Поклонникам певицы не понравился ни клип, ни песня, однако, были и те, кто предположил, что видеоработу стоить воспринимать с юмором.

"Ужас… Российский "зэковский" шансон в худшем исполнении", - считает yuliyaost1980.

"На вкус и цвет друзей нет. Но это не моя Билык. Ужас", - отметила Юлия Панчак.

"Это же шутейное видео. Для всех это был выход за рамки формата", - написал Soldat Ioann.

Ранее Дима Коляденко признался, почему у него не получилось с Билык.