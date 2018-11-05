Дима Коляденко признался, почему у него не получилось с Билык

Дима Коляденко рассказал, почему распались отношения с Билык / Главред

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко обьяснил, почему закончились его отношения с Ириной Билык

Артист во время чата на "Главреде" признался, что виноваты в разрыве оба, но свою большую роль сыграла его ревность – по словам певца, даже хорошо, что они расстались.

"И она виновата, и я виноват. Я – очень ревнивый человек. Это хорошо, что у нас не получилось, потому что мне кажется, что мог бы даже что-то начудить. Вот правда, хорошо, что мы расстались. Ира вот и второго ребеночка родила, и замуж вышла, счастлива и поет. А я, мне кажется, ее прибил бы… веником. Вот серьезно, я очень ревнив: я ревновал ее к воздуху, к столбу, к магазину, к фанатам, к цветам, к шубкам, к подаркам…", - признался Коляденко.

Причиной своего одиночества артист также называет ревность и недоверие ко своей второй половинке.

"Мне кажется, я поэтому одинок – я ревнив и не доверяю людям, своей половинке. Мне хочется проверять, контролировать. Мне хочется, чтобы она всегда была со мной, чтобы сутками ходила со мной за ручку. Могу задушить своей любовью. Мне кажется, что это – мои минусы. Я очень ревнивый человек. Уже даже ходил к психологу и покрестился. Но чувствую, что я порой порчу отношения с человеком своей любовью. Мне кажется, что моей любви слишком много", - считает шоумен.

Коляденко признался, что с Билык ему было сложно, но время, проведенное с ней, называет годами счастья.

"А, может быть, мне просто не везет с любовью… Это палка о двух концах: или мне не везет с любовью, или я не умею доверять людям. Наверное, все-таки последнее, это мой минус и моя вина. А Билык – это женщина-артистка. Мне с ней было сложно. Но я считаю, что пять лет с ней – это были пять лет счастья. А потом я очень сильно начал ревновать", - подытожил Коляденко.

Ранее Дима Коляденко заявил, что готов участвовать в политической агитации.