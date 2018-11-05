"Пора бы уже заработать денег": Дима Коляденко заявил, что готов участвовать в политической агитации

Дима Коляденко признался, что поехал бы в политический тур

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко высказался об участии артистов в предстоящей в Украине предвыборной кампании.

Артист во время чата на "Главреде" пожаловался, что живет на сьемной квартире, и водит десять лет одну и ту же машину, поэтому он поехал бы в тур с предвыборной кампанией политической силы.

"В этом году я бы поехал, честно говоря. Потому что, во-первых, у меня нет квартиры. Мне надо наконец купить квартиру, а то уже стыдно, что я все снимаю жилье. А, во-вторых, мне пора купить новую машину: я уже десять лет езжу на одной машине", - признался артист.

Коляденко поделился, что на СТО над ним смеются, и советуют купить новую машину.

"У меня на СТО все мужики смеются, говорят: "Дима, продавайте уже. Надо уже продавать". Я удивляюсь: "Почему? Она мне нравится! Она желтая, спортивная". А они мне все равно твердят: "Дима, продавайте!". Так что в этом году я бы уже поехал в такой тур. Пора бы уже заработать денег и мне. Все уже заработали, дайте и я заработаю", - рассказал шоумен.

Ранее Дима Коляденко высказался о советских памятниках в Украине.