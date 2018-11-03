"Это же все история": Дима Коляденко высказался о советских памятниках в Украине

Дима Коляденко поделился размышлениями о декоммунизации / segodnya.ua

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко считает, что в рамках декоммунизации в Украине не стоило сносить памятники Ленина.

Артист во время чата на "Главреде" назвал памятники историей, однако, шоумен не понимает факта существования в Москве мавзолея "вождя пролетариата" (В.И. Ульянова-Ленина, - ред.).

"Честно говоря, памятники мне так жалко. Вот снесли Ленина в каждом городе, а мне его так жалко. Может быть, он был и плохой деятель. Но зачем трогать памятники, кому они делают хуже? Это же все история. Мешали они что ли… Почему-то мне Ленина жалко. Но, прежде всего, мне жалко, что он до сих пор лежит в Мавзолее – уже давно пора его похоронить. Я бы уже его похоронил, хватит издеваться над человеком", - считает Коляденко.

Шоумен поделился воспоминаниями из детства, связанными с Лениным.

"Дедушку Ленина мы в детстве так любили. Я же был и пионером, и комсомольцем, и октябренком – и Ленина носил на груди. Это мое детство. Я помню, что ходил со значком и радовался, что дедушку Ленина на груди ношу. А потом как я был счастлив, когда стал пионером и комсомольцем. Я взносы собирал и сдавал. Это же наше детство и история. Давайте об этом помнить. Зачем все рушить", - призывает певец.

Также Коляденко предложил решение – на месте снесенных памятников увековечить память достойных личностей.

"Хорошо, давайте тогда взамен ставить памятники достойным людям. Например, я бы уже давно поставил памятник Людмиле Марковне Гурченко, Андрюше Скрябину (уже стоит памятник, но мама недовольна, потому что не похож на Андрюшу). Если человек заслужил, то пусть стоит ему памятник", - подытожил артист.

Ранее Дима Коляденко выступил против запрета советских фильмов.