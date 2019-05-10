"Бестия выходит на охоту": Ирина Билык удивила сеть новым имиджем

Певица кардинально сменила свой образ.
49-летняя популярная украинская певица Ирина Билык удивила сеть сменой многолетнего имиджа.
Артистка на своей странице в Instagram выложила снимки, на которых она предстала с новым цветом волос. Свой платиновый блонд Билык променяла на огненно-рыжий оттенок.
"Рыжая бестия выходит на охоту", - нескромно подписала фото певица.
Поклонники отметили, что такой цвет волос артистке к лицу, и заметно ее омолодил.
"Это единственная певица, которая не стареет! С детства восхищаюсь", - написала inka_kuzka.
"Ирочка вам этот образ ну просто к лицу. Очень классная красивая помолодевшая...", - отметила shevchuk5648.
"Вау! Просто огонь!", - считает lrichka_lisichka.
Ранее Ирина Билык удивила сеть сходством с Примадонной.