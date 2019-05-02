"Пугачева по-украински": Ирина Билык удивила сеть сходством с Примадонной

49-летняя популярная украинская певица Ирина Билык шокировала сеть своим образом в новой фотосессии.

Певица на своей странице в Instagram выложила снимки, на которых она крайне похожа на легендарную певицу Аллу Пугачеву. На фото артистка позирует в total black образе: черных леггинсах, толстовке, кожаной куртке и сапогах на каблуке. В волосах артистки – обруч с бантиком из сеточки также черного цвета. Образ Билык дополнила розовой помадой и насыщенным макияжем глаз.

Поклонники признались, что сперва Билык приняли за Пугачеву из-за неожиданного образа.

"На Пугачеву похожа!", - отметила lindochka100.

"Ира, с такой прической ты выглядишь как Пугачева в свои годы", - написала annavi_28.

"Пугачева по-украински", - считает katerina_ioffe.

"Сначала показалось, что Пугачева", - призналась semiannata.

Ранее Ирина Билык похвасталась супругами с разрывом в 10 лет.