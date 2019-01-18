"Сможет не каждый": Ирина Билык похвасталась супругами с разрывом в 10 лет

Ирина Билык дважды за 10 лет побывала замужем / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык решила поучаствовать во флешмобе #10YearChallenge, и показать фото 10-летней давности.

Но она показала не свое преображение, а решила подойти к флешмобу оригинально– певица на своей странице в Instagram выложила фото со своими мужьями.

Так, на первом снимке она запечатлена с Дмитрием Дикусаром, с которых пробыла в отношениях с 2007 по 2010 годы.

На втором фото артистка позирует с супругом Асланом Ахмадовым, с которым воспитывают сына Табриза.

"10 лет для внешности и статуса... Это все ерунда... А вот похвастаться любимыми мужьями с разрывом в 10 лет, наверное, сможет не каждый! А я могу!", - подписала фото артистка.

Ирина Билык необычно подошла к флешмобу / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

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