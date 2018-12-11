"Кто со мной на Марс?": Ирина Билык удивила образом инопланетянина

Ирину Билык в сети сравнили с Малефисентой / https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык вызвала жаркую реакцию полконников необычным образом.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила фото, на котором она позирует в черном наряде и с экстравагантным головным убором в виде то ли плавника акулы, то ли когтя или рога.

"Кто со мной на Марс?", - подписала фото Билык, намекая на свое инопланетное происхождение.

Подписчики восхитились необычным образом певицы, и прозвали ее "марсианской королевой".

"Марсианская королева!", "Вампов на Марс берут?", "Образ впечатлил, необычно и оригинально", "Ирине идет этот образ. Космическая дама", "На Малефисенту похожа", - отреагировали подписчики.

Автором такого необычного аксессуара стал Bob Basset, который поделился фото Билык в Facebook.

Ранее Ирина Билык впервые появилась на светском мероприятии с мужем и сыном.