"Кто со мной на Марс?": Ирина Билык удивила образом инопланетянина

Певица предстала в черном наряде и с необычным головным убором.
48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык вызвала жаркую реакцию полконников необычным образом.
На своей странице в Instagram знаменитость выложила фото, на котором она позирует в черном наряде и с экстравагантным головным убором в виде то ли плавника акулы, то ли когтя или рога.
"Кто со мной на Марс?", - подписала фото Билык, намекая на свое инопланетное происхождение.
Подписчики восхитились необычным образом певицы, и прозвали ее "марсианской королевой".
"Марсианская королева!", "Вампов на Марс берут?", "Образ впечатлил, необычно и оригинально", "Ирине идет этот образ. Космическая дама", "На Малефисенту похожа", - отреагировали подписчики.
Автором такого необычного аксессуара стал Bob Basset, который поделился фото Билык в Facebook.
Ранее Ирина Билык впервые появилась на светском мероприятии с мужем и сыном.