Ирина Билык впервые появилась на светском мероприятии с мужем и сыном

Семья посетила церемонию М1 Music Awards.
48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык впервые вместе с мужем Асланом Ахмадовым и их маленьким сыном Табризом появились на красной дорожке престижной музыкальной премии M1 Music Awards.
Для Табриза это первый выход в свет, муж певицы Аслан специально прилетел на День рождения малыша, который пройдет 8 декабря.
"Впервые мы всей семьей были на красной дорожке, и я очень рада, что мы нашли для этого время, ведь очень часто я на гастролях, то Аслана нет в стране", – поделилась Билык.
Ранее Дима Коляденко признался, почему у него не получилось с Билык.