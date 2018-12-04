Ирина Билык впервые появилась на светском мероприятии с мужем и сыном

Ирина Билык с семьей / Пресс-служба

48-летняя популярная украинская певица Ирина Билык впервые вместе с мужем Асланом Ахмадовым и их маленьким сыном Табризом появились на красной дорожке престижной музыкальной премии M1 Music Awards.

Для Табриза это первый выход в свет, муж певицы Аслан специально прилетел на День рождения малыша, который пройдет 8 декабря.

"Впервые мы всей семьей были на красной дорожке, и я очень рада, что мы нашли для этого время, ведь очень часто я на гастролях, то Аслана нет в стране", – поделилась Билык.

Ирина Билык с мужем и сыном / Пресс-служба

Ирина Билык с семьей впервые вышла в свет / Пресс-служба

Ранее Дима Коляденко признался, почему у него не получилось с Билык.