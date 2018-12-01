M1 Music Awards 2018: названы лучший певец, певица и группа года

Олег Винник в очередной раз стал лучшим / instagram.com/olegg.vynnyk

В рамках престижной музыкальной премии M1 Music Awards. 4 Seasons – 2018 в номинации "Певец года" победил Олег Винник, а "Певицей года" стала Настя Каменских, которая уже известна под псевдонимом NK.

Церемония награждения проходит во Дворце спорта в Киеве. Об этом сообщается в Facebook на странице М1 Музичний телеканал.

Отмечается, что знаменитости не смогли присутствовать на награждении, поскольку как раз в момент оглашения результатов участвовали в прямом эфире шоу "Х-фактор", где они являются тренерами. Однако организаторы связались с победителями, поэтому Винник и Каменских узнали о своем триумфе.

/ Фото: Facebook/M1

/ Фото: Facebook/M1

В номинации "Група года" лучшими признаны Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, а также их группа "Время и стекло".

/ Фото: Facebook/M1

Кроме вручения наград, на главной сцене выступили такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, Гайтана, Alekseev , The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", Nikita Lomakin, Kadnay, Maruv, Оля Цибульская, Kazka, Александр Пономарев и "Антитела".

Напомним, украинская группа Kazka одержала победу на M1 Music Awards. 4 Seasons – 2018 в номинации "Прорыв года".