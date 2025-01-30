РФ бьет по Украине 'Шахедами' с новой 'начинкой': Ермак предупредил об опасности

Главное из заявления Ермака:
- Россия использует "Шахеды" с новой "начинкой"
- БпЛА содержат боевую часть до 90 кг и шрапнель
- Цель оккупантов - максимизировать количество жертв
Россия использует дроны-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью и шрапнелью для ударов по Украине. Так враг хочет максимизировать количество жертв среди гражданских. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россия сейчас использует беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель)", - рассказал он.
Ермак подчеркнул, что основная цель оккупантов - увеличить количество жертв среди гражданского населения. Отметим, что в оригинальном иранском варианте Shahed-136масса боевой части - 40-50 кг.
"Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат", - подчеркнул глава ОПУ.
По данным Defense Express, шрапнель - это металлические шарики, которые разлетаются при взрыве и имеют высокую проникающую способность. Такие боеприпасы предназначены для поражения людей на открытой местности.
"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании ра**истов просто убивать гражданское население", - пояснили аналитики Defense Express.
Удар дроном по Сумах - последние новости
Напомним, в ночь на 30 января российский "Шахед" ударил по многоэтажному дому в Сумах. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Сумах в результате которого погибли люди. Зеленский назвал это "ужасной трагедией" и подчеркнул важность продолжения давления на Россию за ее террор.
Как сообщал Главред, днем 30 января количество жертв в результате удара РФ по Сумах возросло до 7 человек. Известно, что пострадали 13 человек, среди которых ребенок. Аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара продолжаются.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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