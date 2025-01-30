Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

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- Игорь Николаев продал апартаменты в США
- Молчун уже приобрел новое жилье за границей
Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и поддерживает незаконную оккупацию украинского Крыма, продал недвижимость в США и купил квартиру в ОАЭ.
Как сообщили пропагандистские росСМИ, у Николаева было элитное жилье в США.
"Да, Николаев действительно купил квартиру в Дубае. Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на 3 миллиона рублей. Там даже Стас Михайлов сейчас приобрел себе несколько квартир", - сказал источник росСМИ.
Также известно, что у молчуна была недвижимость в башне Дональда Трампа, но содержание апартаментов стало очень дорогим.
"Николаев верно рассудил, когда решил продать эти квартиры, поскольку в Штатах с приходом нового президента рынок недвижимости всегда лихорадит. По крайней мере он продал квартиры по их рыночной цене, пару миллионов долларов за них точно получил", - написали пропагандисты.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.
А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.
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Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
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